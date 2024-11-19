65 лет казанской студии телевидения: воспоминания ветеранов

3 ноября 1959 года принято считать первым днём официального вещания Казанской студии телевидения. Хотя до этого первые «пробные» передачи выходили в эфир из самого «сердца столицы» одного из зданий Казанского государственного университета имени Ленина.
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