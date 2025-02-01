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«В детстве я очень боялся темноты»: Юра Борисов вместе с дочерьми дал интервью слушателям «Детского радио»

«В детстве я очень боялся темноты»: Юра Борисов вместе с дочерьми дал интервью слушателям «Детского радио»

Номинант на «Оскар» исполнил мечту дочерей Марфы и Акулины: актер вместе с детьми стал гостем шоу «Утро с Веснушкой и Кипятошей» на «Детском радио» Юра Борисов с дочками Акулиной и Марфой, фото: Детское радиоНесмотря на свою загруженность, номинированный на премию «Оскар» актер Юра Борисов, старается как можно больше времени проводить с семьей.

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Комментарии
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Elena Proviz
Юра Борисов был очень убедительным и совсем не играл, а полное погружение в роль и в тему! Он заслужил эту награду! Поздравляю! Восхищаюсь! Браво!
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21 час.
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