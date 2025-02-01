«В детстве я очень боялся темноты»: Юра Борисов вместе с дочерьми дал интервью слушателям «Детского радио»

Номинант на «Оскар» исполнил мечту дочерей Марфы и Акулины: актер вместе с детьми стал гостем шоу «Утро с Веснушкой и Кипятошей» на «Детском радио» Юра Борисов с дочками Акулиной и Марфой, фото: Детское радиоНесмотря на свою загруженность, номинированный на премию «Оскар» актер Юра Борисов, старается как можно больше времени проводить с семьей.