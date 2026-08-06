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Изучает древнюю историю и носит фамилию матери: как живет в Москве 20-летний сын Николая Баскова

Изучает древнюю историю и носит фамилию матери: как живет в Москве 20-летний сын Николая Баскова

Сын Николая Баскова мог бы легко сделать карьеру в шоу-бизнесе, пользуясь известностью отца. Однако 20-летний Бронислав выбрал закрытую жизнь без светских мероприятий и публичности.

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