Рынок Республики Молдова испытывает колоссальный дефицит молока

Отечественные фермы производят лишь чуть более 5% потребления молока в Республике Молдова - то есть 30 тысяч из необходимых 568 тысяч тонн молока, сообщил министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Владимир Боля.
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