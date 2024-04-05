Следователи нашли фото боевиков ВСУ в телефонах террористов из "Крокуса"

Следователи продолжают расследование уголовного дела о теракте в "Крокус Сити Холле". Им удалось получить данные из мобильных телефонов обвиняемых, среди которых оказались фото украинских боевиков, заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
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