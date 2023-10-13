«Есть возрастные изменения»: дочь Дроздова рассказала правду об опухоли отца

Елена не подтвердила информацию о том, что её отец тяжело болен. Николай Дроздов кадр шоу НТВСМИ продолжают настойчиво писать о том, что у Николая Дроздова рак предстательной железы, хотя родные всё отрицают.
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