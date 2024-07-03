Салах и Эндо проведут предсезонку с «Ливерпулем», их не вызовут на Олимпиаду

Оба игрока проведут полноценную предсезонную подготовку с «Ливерпулем». Ранее сборные Египта и Японии обсуждали вызов капитанов в качестве одного из трех разрешенных игроков старше 23 лет на олимпийский турнир, который пройдет в Париже с 24 июля по 10 августа.