Дзюдоиста Майдова дисквалифицировали за то, что перекрестился на Играх в Париже

Перекрестившийся перед поединком борец отстранён от соревнований.Сербский дзюдоист Неманья Майдов, обладающий званиями чемпиона мира и Европы, был отстранён от участия в соревнованиях из-за того, что совершил крестное знамение во время своего выступления на Олимпийских играх-2024 в Париже.