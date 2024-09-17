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Дзюдоиста Майдова дисквалифицировали за то, что перекрестился на Играх в Париже

Дзюдоиста Майдова дисквалифицировали за то, что перекрестился на Играх в Париже

Перекрестившийся перед поединком борец отстранён от соревнований.Сербский дзюдоист Неманья Майдов, обладающий званиями чемпиона мира и Европы, был отстранён от участия в соревнованиях из-за того, что совершил крестное знамение во время своего выступления на Олимпийских играх-2024 в Париже.

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