Китайцы прикалываются над пошлинами Трампа 😂 «Привет из Китая! Хочу показать тебе, сколько у меня дома товаров из США.
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Китайцы прикалываются над пошлинами Трампа 😂 «Привет из Китая! Хочу показать тебе, сколько у меня дома товаров из США.
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