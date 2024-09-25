БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Общий тюркский алфавит для Центральной Азии. Латинизация – имитация процесса или политические угрозы

Общий тюркский алфавит для Центральной Азии. Латинизация – имитация процесса или политические угрозы

Неделю назад в Баку завершилось третье заседание Комиссии по единому алфавиту тюркского мира. Проводилась она на базе Тюркской академии, которая была создана в 2009 году по инициативе Н.

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