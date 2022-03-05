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Женщину насмерть сбил внедорожник в центре Уссурийска

Женщину насмерть сбил внедорожник в центре Уссурийска

В Уссурийске на одном из перекрестков под колеса автомобиля попала 73-летняя женщина. От полученных травм пенсионерка скончалась.

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