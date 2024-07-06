Нарушений в трудовой деятельности студотрядов не выявлено.

Специалисты управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома, Бобруйского межрайонного отдела Могилевского областного управления Департамента госинспекции труда и районного объединения профсоюзов провели мониторинг соблюдения законодательства об охране труда в организациях, где работают студенческие отряды в период летних каникул.