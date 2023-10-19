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Переход на единое время изучается – Минэкологии и природных ресурсов РК

Переход на единое время изучается – Минэкологии и природных ресурсов РК

Министерство экологии и природных ресурсов совместно с Министерством торговли и интеграции и другими заинтересованными организациями изучают вопрос установления единого порядка исчисления времени на территории Казахстана.

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