Питомцы вместо потомства. В Японии домашних животных стало больше, чем детей

В последние годы в Японии настоящий «бум» на заведение домашних животных. Питомцы стали настолько важной частью жизни жителей страны восходящего солнца, что заменили многим детей, и уже сейчас проглядывается шокирующая статистика - в стране 15,9 миллиона домашних собак и кошек, и 14,2 миллиона детей до 14 лет.