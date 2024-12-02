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Питомцы вместо потомства. В Японии домашних животных стало больше, чем детей

Питомцы вместо потомства. В Японии домашних животных стало больше, чем детей

В последние годы в Японии настоящий «бум» на заведение домашних животных. Питомцы стали настолько важной частью жизни жителей страны восходящего солнца, что заменили многим детей, и уже сейчас проглядывается шокирующая статистика - в стране 15,9 миллиона домашних собак и кошек, и 14,2 миллиона детей до 14 лет.

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