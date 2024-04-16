Рогозин заявил, что презирает спортсменов из России, которые поедут на ОИ-2024

Представитель Запорожской области в Совете Федерации, глава военно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин заявил, что презирает спортсменов из России, которые поедут на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.
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