Павел Новоселов помог пресечь нарушение прав общества при защите туристического инвестиционного проекта

В обращении в адрес пермского бизнес-омбудсмена Павла Новоселова директор юридического лица рассказал, что после длительного и дорогостоящего поиска земельного участка, подходящего под требования инвестиционного туристического проекта, общество, как и предусматривает порядок защиты инвестпроектов, получило его согласование у местной администрации.
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