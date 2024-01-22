Павел Новоселов помог пресечь нарушение прав общества при защите туристического инвестиционного проекта

В обращении в адрес пермского бизнес-омбудсмена Павла Новоселова директор юридического лица рассказал, что после длительного и дорогостоящего поиска земельного участка, подходящего под требования инвестиционного туристического проекта, общество, как и предусматривает порядок защиты инвестпроектов, получило его согласование у местной администрации.