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Самым популярным фильмом 2022 года стал «Иван Васильевич меняет профессию»

Самым популярным фильмом 2022 года стал «Иван Васильевич меняет профессию»

Среди новинок самыми рейтинговым стало продолжение «Последнего богатыря».фото: wikipedia.org--> Картина Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» признана самым популярным из всех художественных фильмов, вышедших в телеэфир в 2022 году.

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