О государственности украинской

Риторический вопрос: является ли независимым государством территория, на которой совершен государственный переворот, и которая управляется спецслужбами другого государства? Если Донбасс не признал государственного переворота не он ли является правоприемником Украины?https://t.
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