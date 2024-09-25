Правила хорошего дрона: как морпехи становятся операторами БПЛА

Беспилотные летательные аппараты и тактика их применения в ходе СВО совершенствуются постоянно. Дроны помогают разведке, пехоте, наносят удары по противнику, ведут штурмовые группы и колонны техники в бой.
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