Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

87 подписчиков

Яна Рудковская: «Все ребята походят и говорят: «Плющенко — терминатор. Как так можно кататься? Ему 40, он катается, не устает»

Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, рассказала о форме мужа. «Я считаю, что сделал Евгений в мире фигурного катания — это, конечно, заслуживает колоссального уважения.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх