Под Астраханью строят томатный завод с умными теплицами

Восемнадцать помещений уже готовы: сейчас там идет процесс посадки, 13 - возводятся. На территории Красноярского района в селе Зайковка астраханская компания «Томарина» строит второй в регионе завод по выпуску томатной пасты.
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