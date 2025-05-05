Пункт-А
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пункт-А

48 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Oleg
    У Астраханской "элиты " Полное рабское безумие в преклонении идолопоклонству тем кто стали и были Врагами России !В Астрахань прибы...
  • Татьяна Рябинова
    За цыганами тоже и всеми мигрантамиПридут за тунеядц...
  • Юрий Гаврилов
    Совсем некоторые оборзели. Когда взрослый крадёт у ребёнка (или грабит) вещи, то это одно из последних дел пожизни.48-летний астраха...

Под Астраханью строят томатный завод с умными теплицами

Под Астраханью строят томатный завод с умными теплицами

Восемнадцать помещений уже готовы: сейчас там идет процесс посадки, 13 - возводятся. На территории Красноярского района в селе Зайковка астраханская компания «Томарина» строит второй в регионе завод по выпуску томатной пасты.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх