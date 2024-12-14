Тренеры подвели итоги встречи «Водника» и кировской «Родины»

Накануне архангельский клуб одержал девятую подряд победу в Чемпионате России по хоккею с мячомНа послематчевой пресс-конференции главный тренер «жёлто-зелёных» Иван Максимов отметил, что метель помешала его подопечным показать свою максимальную скорость.
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