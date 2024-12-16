В Сирии отменят призыв в армию и увеличат зарплаты в четыре раза

В Сирии планируется отменить обязательный призыв в армию. С таким заявлением в эфире телеканала Al-Hadath выступил лидер вооруженной оппозиции страны и группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"* Абу Мухаммед аль-Джулани (Ахмед аль-Шараа).
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