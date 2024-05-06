Оверклокеры упёрлись в невидимую стену разгона CPU — покорять новые рубежи вс...

Оверклокеры упёрлись в невидимую стену разгона CPU — покорять новые рубежи всё сложнееIntel недавно пригласила в свою штаб-квартиру двух известных оверклокеров, Питера-Яна Плезье (Pieter-Jan Plaisier), больше известного под псевдонимом SkatterBencher, а также Йона «Elmor» Сандстрёма (Jon Sandström), чтобы обсудить недавно установленный рекорд разгона CPU до частоты выше 9 ГГц.