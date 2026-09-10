Происшествия
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Происшествия

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Председатель Следственного комитета запросил доклад по уголовному делу об оказании небезопасных услуг при перевозке пассажиров в Хабаровском крае

Председатель Следственного комитета запросил доклад по уголовному делу об оказании небезопасных услуг при перевозке пассажиров в Хабаровском крае

В социальных медиа сообщалось, что 10 сентября 2026 года в районе автомобильной дороги при подъезде к поселку Мухен произошло опрокидывание школьного автобуса, перевозившего учеников и педагогов из поселков района имени Лазо.

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