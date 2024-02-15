Как сложились судьбы ветеранов Афганистана

15 февраля 1989 года последние советские войска ушли из Афганистана По официальным данным, за 10 лет войны в Афганистане на территории этой страны прошли военную службу более 600 тысяч советских военнослужащих.
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