Сенатор Карасин: идея признания США страной-агрессором встречает понимание

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что идея о признании Соединенных Штатов страной-агрессором встречает понимание в России, однако нуждается в оформлении.
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