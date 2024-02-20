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Сенатор Карасин: идея признания США страной-агрессором встречает понимание

Сенатор Карасин: идея признания США страной-агрессором встречает понимание

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что идея о признании Соединенных Штатов страной-агрессором встречает понимание в России, однако нуждается в оформлении.

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