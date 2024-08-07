Уволенный заммэра Севастополя задержан по подозрению в коррупции

Как сообщает Telegram-канал Чп/Севастополь, исполняющий обязанности заместитель мэра Севастополя Евгений Горлов, об увольнении которого ранее заявил губернатор Михаил Развожаев, был задержан правоохранителями по подозрению в коррупции .
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