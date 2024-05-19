Уехавший из России Андрей Бурковский появился в Каннах

Он вышёл на ковровую дорожку вместе в командой, работавшей над фильмом «Лимонов, баллада об Эдичке».На Каннском кинофестивале состоялась премьера фильма Кирилла Серебренникова под названием «Лимонов, баллада об Эдичке» (18+).