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Уехавший из России Андрей Бурковский появился в Каннах

Уехавший из России Андрей Бурковский появился в Каннах

Он вышёл на ковровую дорожку вместе в командой, работавшей над фильмом «Лимонов, баллада об Эдичке».На Каннском кинофестивале состоялась премьера фильма Кирилла Серебренникова под названием «Лимонов, баллада об Эдичке» (18+).

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