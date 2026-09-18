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Extended переводит свой вечный DEX на блокчейн Arc

Extended переводит свой вечный DEX на блокчейн Arc

Extendedapp официально объявила о переходе своей постоянной децентрализованной биржи на блокчейн Арк и знаменует собой значительный шаг на пути к внутрисетевой торговле институционального уровня.

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