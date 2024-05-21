ГРИГОРИЙ ЛЕВИН Как же так получается, что все западные компании-монстры в нефтяной и газовой сферах, которые снабжали нас новейшими технологиями в добыче и переработке, ушли из России, отказались поставлять нам новое оборудование, разорвали контракты на обслуживание действующих заводов, прекратили все инвестиции, заморозили рабочие и строящиеся проекты и т.
Западных нахлебников из России смыло, поступления в казну начали расти
Комментарии
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СМ
Сергей Метельков
Теперича заживём!
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1 д.
Алатырка
Вообще, думается мне, было бы правильно после переформатирования мировой системы выставить счета западу за все принесенные беды - и награбленное компенсировать вывозом из их стран например произведений культуры...... а можно землями - порты лишние не помешают
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1 д.
Светлана Шушпанникова
выдавили все таки японцев,молодец наш ПУТИН,как же они держались за свою долю в этом проекте.....гавнюки
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1 д.
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