Западных нахлебников из России смыло, поступления в казну начали расти

ГРИГОРИЙ ЛЕВИН Как же так получается, что все западные компании-монстры в нефтяной и газовой сферах, которые снабжали нас новейшими технологиями в добыче и переработке, ушли из России, отказались поставлять нам новое оборудование, разорвали контракты на обслуживание действующих заводов, прекратили все инвестиции, заморозили рабочие и строящиеся проекты и т.