Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Западных нахлебников из России смыло, поступления в казну начали расти

Западных нахлебников из России смыло, поступления в казну начали расти

ГРИГОРИЙ  ЛЕВИН Как же так получается, что все западные компании-монстры в нефтяной и газовой сферах, которые снабжали нас новейшими технологиями в добыче и переработке, ушли из России, отказались поставлять нам новое оборудование, разорвали контракты на обслуживание действующих заводов, прекратили все инвестиции, заморозили рабочие и строящиеся проекты и т.

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Комментарии
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СМ
Сергей Метельков
Теперича заживём!
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1 д.
Алатырка
Вообще, думается мне, было бы правильно после переформатирования мировой системы выставить счета западу за все принесенные беды - и награбленное компенсировать вывозом из их стран например произведений культуры...... а можно землями - порты лишние не помешают
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1 д.
Светлана Шушпанникова
выдавили  все  таки   японцев,молодец   наш  ПУТИН,как  же  они  держались  за   свою  долю  в  этом  проекте.....гавнюки
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1 д.

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