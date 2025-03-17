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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Журналист Daily Mail Макэвой: «Хэмилтон общался с инженером, словно они никогда не встречались, но не был подавлен. 60 млн фунтов в год помогают пережить многое»

Известный колумнист Daily Mail Джонатан Макэвой проанализировал дебют Льюиса Хэмилтона в «Феррари», упомянув взаимодействие с новым гоночным инженером Риккардо Адами на Гран-при Австралии.

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