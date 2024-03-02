«План «Барбаросса» 2.0»: продолжают озвучиваться оценки планов Германии атаковать Крымский мост ракетами Taurus

Российское постпредство в Организации Объединённых Наций отреагировало на появившуюся в сети запись разговора высшего командного состава немецкой армии, в ходе которого обсуждалось планирование атаки на Крымский мост.
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