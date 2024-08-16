Торговля России с Китаем: оншорный юань как решение проблемы санкций Ольга ВайленкоСанкции, введенные Западом против России в связи с геополитической напряженностью, существенно осложнили международную торговлю и финансовые операции для российских компаний.
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