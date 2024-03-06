Латвия присоединилась к чешской программе по закупкам боеприпасов для Украины

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс в социальной сети X сообщил, что Латвия присоединилась к чешской программе по совместным закупкам артиллерийских боеприпасов для Украины, как ранее к этой программе присоединилась и Литва, по сообщению премьер министра республики Ингриды Шимоните.
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