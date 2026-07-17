TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

1 038 подписчиков

Вместо скандала уложила соперницу спать на диван: почему звезда «Сватов» Татьяна Кравченко отказалась от мужчин

Вместо скандала уложила соперницу спать на диван: почему звезда «Сватов» Татьяна Кравченко отказалась от мужчин

В жизни исполнительницы роли Валюхи Будько в сериале «Сваты» Татьяны Кравченко было немало испытаний, но один случай из её первого брака с художником Владимиром Лавинским особенно удивляет окружающих.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии