Сроки перевода земель из одной категории в другую могут сократить

Сегодня процедура перевода земли из одной категории в другую занимает не меньше двух лет. Законодательные поправки, которые разрабатывают сенаторы совместно с Правительством, позволят значительно сократить это время.
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