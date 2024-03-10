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Парламентская газета

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Сроки перевода земель из одной категории в другую могут сократить

Сроки перевода земель из одной категории в другую могут сократить

Сегодня процедура перевода земли из одной категории в другую занимает не меньше двух лет. Законодательные поправки, которые разрабатывают сенаторы совместно с Правительством, позволят значительно сократить это время.

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