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Аргументы недели

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Психолог Иванова рассказала, что люди смотрят видео с драками из-за страха

Психолог Иванова рассказала, что люди смотрят видео с драками из-за страха

Миллионы людей зависают на роликах с уличными драками и семейными скандалами, но дело вовсе не в праздном любопытстве.

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