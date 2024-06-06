АБ "РОССИЯ" и производитель ноутбуков "Позитрон" договорились о сотрудничестве

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков Акционерный Банк "РОССИЯ" и Ленинградское научно-производственное объединение (ЛНПО) "Позитрон" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключили соглашение о сотрудничестве в сфере создания ноутбуков, говорится в пресс-релизе кредитной организации 6 июня.
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