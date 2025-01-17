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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Президент «ПСЖ» о трансфере Хвичи: «Один из самых ярких игроков в мировом футболе. С нами он достигнет всех своих целей»

«Мы рады приветствовать Хвичу в семье «ПСЖ». Он один из самых ярких игроков в мировом футболе. Фантастически талантливый, а также храбрый и сражающийся прежде всего за команду.

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