Защитник московского ЦСКА Данил Круговой отреагировал на попадание в расширенный состав сборной России на сентябрьские товарищеские матчи.
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