Вспышка опасной болезни застала врасплох село в Приморье

В селе Кроуновка Уссурийского городского округа, где был выявлен очаг африканской чумы свиней, установлены дезинфекционные барьеры, реализация и вывоз свиноводческой продукции запрещены, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
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