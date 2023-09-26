Вспышка опасной болезни застала врасплох село в Приморье

В селе Кроуновка Уссурийского городского округа, где был выявлен очаг африканской чумы свиней, установлены дезинфекционные барьеры, реализация и вывоз свиноводческой продукции запрещены, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.