Суд рассмотрит апелляцию Лавры на решение о выселении монахов из обители

21 декабря 2023 года в 11:00 Северный апелляционный хозяйственный суд (г. Киев, ул. Шолуденко, 1) рассмотрит апелляционную жалобу монастыря УПЦ Киево-Печерской лавры на решение суда первой инстанции о выселении монахов с территории Нижней лавры.
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