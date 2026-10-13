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За рулем

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Что нужно проверить при плохом запуске двигателя утром

Что нужно проверить при плохом запуске двигателя утром

Двигатель лохо заводится по утрам? Виновников может быть много, но поиск логично начинать с самого простого – аккумулятора.

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