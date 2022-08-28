В ходе учений военнослужащие Приморского края отработали уничтожение условных террористов

Военнослужащие общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Приморском крае, отработали уничтожение условных террористических групп, пытавшихся проникнуть на территорию воинской части и парк боевых машин, сообщили ИА UssurMedia в пресс-службе Восточного военного округа.
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