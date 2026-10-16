Симптомы лихорадки Западного Нила появляются через 3–15 дней после укуса заражённого комара, но большинство случаев протекает бессимптомно.
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