Совсем недавно мой дедушка вышел на пенсию. Работал он генералом, сорок лет под его управлением было более ста человек.
Мой дедушка вышел на пенсию и решил покомандовать дома
Комментарии
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Майя Maja
А что ему, в соцсетях сидеть или на телевидении базарить? (шутка) Пуст внуков учит всему что в жизни нужно и пригодится. Вон мой генерал домашний только об этом и мечтает, да у Родины другие планы.
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22 мин.
Элина Морозова
У нас на военной кафедре преподавал генерал в отставке. Военный перевод. Потрясающий человек. Никогда не "командовал". Умный, интеллигентный. И ведь нашел себе занятие по душе..
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9 мин.
Майя Maja
"командовать" внуками ни есть плохо. Просто как все люди генералы бывают разными))
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27 сек.
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