Кобахидзе указал на трагическое положение Великобритании

Введение Великобританией ряда санкций против генерального прокурора Грузии Георгия Габиташвили и некоторых других представителей грузинских силовых ведомств говорит о трагическом положении дел в Соединенном Королевстве.
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