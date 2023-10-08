...Одна для всех мисс не может быть, согласно природе. Весь этот ажиотаж бутафорный и нездоровый, с чем уже пообвыклись и считают, что так и надо, увы. ИмХо.

Владимир Складан

Вот вопрос! Вы бы купили авто на вторичном рынке всю крашеную-пере крашеную? Я бы нет. Может она и умная, по фото не видно, а вот красивая или нет совсем неизвестно. Так разрисовать можно и гея..