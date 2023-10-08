В столице завершился финал конкурса «Мисс Россия — 2023». 50 конкурсанток несколько часов представляли себя, а жюри отбирало лучших.
Маргарита Голубева стала «Мисс Россия — 2023»: знакомимся и смотрим фото
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
И
Ира
Красавица и умница! Справедливая победа в конкурсе! Дальнейших успехов и удачи! ❤
Ответить
8 час.
Сергей Дмитриев
...Одна для всех мисс не может быть, согласно природе. Весь этот ажиотаж бутафорный и нездоровый, с чем уже пообвыклись и считают, что так и надо, увы. ИмХо.
Ответить
3 час.
Владимир Складан
Вот вопрос! Вы бы купили авто на вторичном рынке всю крашеную-пере крашеную? Я бы нет. Может она и умная, по фото не видно, а вот красивая или нет совсем неизвестно. Так разрисовать можно и гея..
Ответить
53 мин.
Свежие комментарии