Вниманию пассажиров: в столице троллейбусы ходят с опозданием

В связи со сложившимися погодными условиями возникли проблемы с движением троллейбусов. Таким образом, происходят отклонения от установленного расписания, остановки или перенаправления маршрутов, отмечает Noi.
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